В России появится цифровой паспорт ответственного производителя

Российский цифровой паспорт ответственного производителя будет отличаться от европейских и китайских аналогов, сообщила президент АНО «Лига зеленых брендов» Анастасия Попова.

«При создании цифрового паспорта мы пошли не сверху вниз, как Евросоюз или Китай, а снизу вверх, объединив в единую базу все данные о компании, ее производстве и продукции из индексов, рейтингов и реестров, что дает возможность закупщикам получать сквозную информацию о поставщике и его продукции из всех цифровых источников, включая государственные реестры и реестры систем добровольной сертификации», — сказала Попова¸ представляя проект цифрового паспорта на 15-м форуме «Три кита национальной повестки» в Москве.

ФОТО: Предоставлено пресс службой АНО «Лига зеленых брендов»

По ее словам, цифровой паспорт позволит проследить всю цепочку сверху вниз. В нем будет информация о компании-держателе бренда (её основные индексы и рейтинги), производителе (его сертификаты) и продукции (ее сертификаты и маркировки). Проверка идёт по принципу «вложенной матрёшки» через систему государственных реестров. При этом в паспорте будут данные только из открытого доступа, что обеспечит возможность его цифровой верификации.

Релиз бета-версии паспорта и реестров ответственных производителей и продукции на площадке Роскачества намечен на конец лета.

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ФОТО: Предоставлено пресс службой АНО «Лига зеленых брендов»

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