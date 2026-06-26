В России появится цифровой паспорт ответственного производителя

По ее словам, цифровой паспорт позволит проследить всю цепочку сверху вниз. В нем будет информация о компании-держателе бренда (её основные индексы и рейтинги), производителе (его сертификаты) и продукции (ее сертификаты и маркировки). Проверка идёт по принципу «вложенной матрёшки» через систему государственных реестров. При этом в паспорте будут данные только из открытого доступа, что обеспечит возможность его цифровой верификации.

Релиз бета-версии паспорта и реестров ответственных производителей и продукции на площадке Роскачества намечен на конец лета.

