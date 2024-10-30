В РФ достигло рекорда число семей, которым хватает денег на все
Доля семей в России, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, во втором квартале года выросла до исторического максимума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
В апреле-июне доля таких домохозяйств составила 4,9%, кварталом ранее она составляла 3,9%, в апреле-июне 2023 года — 3,4%.
Текущий показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года (более ранние данные отсутствуют в открытом доступе). Подобных значений также не зафиксировано в целом за год по меньшей мере последние 20 лет.
По сведениям Росстата, доля семей, которым хватает средств на все, кроме приобретения автомобиля, квартиры или дачи, увеличилась до 37,4% (на 0,3 процентного пункта за год). Россиян, испытывающих сложности с покупкой товаров длительного пользования, стало на 1 п.п. меньше (47,6%). Число семей, которым хватает на еду, но оплачивать ЖКХ и покупать одежду затруднительно, снизилось с 10,8% до 10%. Кроме того, Росстат не зафиксировал семей, которым не хватает средств на еду.
Между тем в России повысили минимальный размер оплаты труда, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. С 1 января следующего года МРОТ вырастет на 17% и составит 22 440 рублей в месяц, пишет RT.
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