В октябре объявят лидеров VI рейтинга качества управления закупочной деятельностью

9 октября в Москве объявят лидеров VI рейтинга качества управления закупочной деятельностью. В исследовании «Эксперт РА» приняли участие закупочные подразделения российских компаний, чей годовой объём закупок превышает 500 млн рублей. В двух категориях будут названы по пять лидеров, а также лауреаты отдельных номинаций. Результаты станут известны на торжественной церемонии, соорганизатором которой выступает бизнес-клуб «Срединный путь».

Рейтинг позволяет сравнить уровень зрелости закупочной функции и выделить компании с наиболее высоким качеством управления закупочной деятельностью. Методология учитывает количественные показатели и качественную оценку — опыт команды, уровень автоматизации и регламентации процессов, эффективность работы с поставщиками и развитие команды. Дополнительную оценку дают эксперты — представители других компаний.

VI рейтинг подводит промежуточные итоги 2026 года и отражает изменения в подходах к организации закупочной деятельности. При сохранении основных принципов оценки состав номинаций ежегодно корректируется с учётом актуальных задач бизнеса и развития технологий. Это позволяет выделить практики и подходы, которые участники рынка используют для повышения эффективности своей работы.

Результаты рейтинга будут доступны в открытых источниках.



