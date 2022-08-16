В Новой Москве можно купить землю под строительство частных домов

1 сентября состоятся торги по пяти земельным участкам, расположенных в ТиНАО, под строительство жилых домов. Два участка находятся в Щаповском поселении, два – в Киевском, один – в Вороновском, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На землях площадью от 582 до 2,4 тысячи квадратных метров можно построить жилые дома, разбить сады, выращивать фрукты и овощи, организовать парковку для личных автомобилей», – рассказал Иван Щербаков.

Заявки на участие в торгах можно подать до 29 августа. Стоимость предлагаемых земельных участков начинается от 947 тысяч рублей. К слову, в первом полугодии было реализовано 26 подобных объектов, что говорит об интересе москвичей к земле под строительство частных домов.

По градостроительным требованиям города высота возводимых домов не должна превышать 15 метров, или трех этажей, они должны быть пригодными для круглогодичного проживания и подключены к центральным или собственным коммуникациям.

