В Новой Москве можно купить землю под строительство частных домов
1 сентября состоятся торги по пяти земельным участкам, расположенных в ТиНАО, под строительство жилых домов. Два участка находятся в Щаповском поселении, два – в Киевском, один – в Вороновском, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«На землях площадью от 582 до 2,4 тысячи квадратных метров можно построить жилые дома, разбить сады, выращивать фрукты и овощи, организовать парковку для личных автомобилей», – рассказал Иван Щербаков.
Заявки на участие в торгах можно подать до 29 августа. Стоимость предлагаемых земельных участков начинается от 947 тысяч рублей. К слову, в первом полугодии было реализовано 26 подобных объектов, что говорит об интересе москвичей к земле под строительство частных домов.
По градостроительным требованиям города высота возводимых домов не должна превышать 15 метров, или трех этажей, они должны быть пригодными для круглогодичного проживания и подключены к центральным или собственным коммуникациям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- Самолет с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в Иркутской области
- Чешский экономист предрек Германии «позорный» запуск «Северного потока-2»
- Инфекционист перечислил симптомы новых видов «омикрона»
- Маск назвал шуткой заявление о покупке «Манчестер Юнайтед»
- В США заявили, что Украина игнорирует урок Курской битвы
- Главком ВСУ заявил о тяжелом положении украинской армии
- Ученые: Австралия и Аргентина имеют больше шансов пережить ядерную войну
- Эксперты сообщили о сокращении поставок недорогих смартфонов в Россию
- Минфин Японии: возобновлен импорт российской нефти
- Маск сообщил о покупке «Манчестер Юнайтед»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru