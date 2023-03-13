В музее-заповеднике «Царицыно» появится новая точка питания
В музее-заповеднике «Царицыно» откроют новую точку общепита.
Право на размещение нестационарного торгового объекта будет реализовано на аукционе 29 марта, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Победитель сможет установить киоск площадью 10 квадратных метров на улице Дольской, возле архитектурного ансамбля парка. Киоск рассчитан на одно рабочее место и подходит для продажи выпечки, кофе, чая и снеков.
Торги пройдут 29 марта на электронной площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 24 марта.
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