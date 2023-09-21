В Москве выставлено на торги нежилое помещение в Нагатино-Садовниках
В Москве на торги по продаже выставили нежилое помещение площадью более 500 квадратных метров в многоквартирном доме на юге столицы. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, этот лот включает в себя помещения на первом и втором этажах 33-этажного жилого дома в районе Нагатино-Садовники. Общая площадь реализуемого объекта – 543 квадратных метра.
«Его стоимость определится в ходе торгов, которые пройдут 9 октября. К участию приглашаются все желающие», – уточнил и. о. главы департамента.
Нежилое помещение, выставляемое на аукцион, находится по адресу: 1-й Нагатинский проезд, дом 11, корпус 1. У него есть отдельный вход с улицы, помещения первого и второго этажа связаны внутренней лестницей. Они разделены на комнаты площадью от трех до 44 квадратных метров. Также есть санузлы и подсобные помещения.
Будущий собственник сможет использовать объект по своему усмотрению под различные коммерческие цели, однако по характеристикам и расположению он больше всего подходит для предприятия сферы услуг.
Заявки принимаются до 28 сентября. Для участия в аукционе необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.
Москва – город, развивающий предпринимательство. В нём выставляется на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Сейчас принять участие в торгах, можно не выходя из дома, так как вся процедура проходит онлайн.
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