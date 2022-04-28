В Москве выставлено на торги 5-этажное здание гостиницы в районе Патриарших прудов
В историческом центре Москвы прошла презентация выставленной на торги четырёхзвёздночной гостиницы «Марко Поло». Организатором мероприятия выступил столичный департамент по конкурентной политике. На него собрались предприниматели и инвесторы, заинтересованные в покупке полностью оборудованного помещения площадью в 6 тысяч квадратных метров, расположенного в районе Патриарших прудов по адресу: Спиридоньевский переулок, дом 9, строение 1.
Гостиница расположена в знаковом для каждого москвича месте, в котором расположено множество культовых кафе и ресторанов, мест для прогулок, театров и музеев.
«Это особенно интересный лот – инвестор сможет приобрести готовое бизнес-решение или провести ремонтные работы объекта под собственные коммерческие цели. Предлагаемое здание имеет удачное расположение – в тихом месте рядом с Патриаршими прудами, вблизи от пеших туристических и культурных маршрутов столицы», - заявил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, город реализует на торгах различные виды нежилой недвижимости под ведение и расширение бизнеса, и в настоящее время идет заявочная кампания по 5-этажному зданию гостиницы в историческом центре Москвы. Подать заявку на участие в торгах можно до 20 мая, аукцион же состоится 26 числа.
Объект реализуется полностью: парковка на 30 мест, 2 грузовых и 3 пассажирских лифта, 75 номеров, оформленных в различных стилевых решениях. Все номера и служебные помещения укомплектованы бытовой техникой и электроникой, элементами декора и интерьера, мебелью, посудой и спортивным и иным оборудованием.
Первоначальная цена лота определена независимой организацией исходя из рыночной оценки недвижимости. Изучить всю документацию и записаться на просмотр, а также задать все интересующие вопросы можно на Инвестиционном портале Москвы.
Открытый аукцион будет проводиться на площадке федерального оператора электронных торгов «Росэлторг».
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