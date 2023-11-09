В Москве выставили на торги права на размещение елочных базаров
В Москве на городские торги выставили права на размещение двух нестационарных торговых объектов для продажи елей и сосен, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Предпринимателей приглашают к участию в аукционах на право размещения елочных базаров в Зеленограде и на северо-востоке столицы площадью 15 и 20 квадратных метров. С победителями подпишут договоры на пять лет», - отметил он.
Так, предприниматели получат право устанавливать елочные базары ежегодно в конце декабря рядом с торговыми центрами, супермаркетами и остановками. Отмечается, что все торговые точки будут выполнены в едином стиле.
Заявочные кампании завершатся 24 ноября и 8 декабря, аукционы пройдут 29 ноября и 13 декабря.
Город в рамках поддержки предпринимателей выставляет на торги различное имущество, публикуя всю необходимую информацию на Инвестиционном портале. Участвовать в торгах можно не выходя из дома – вся процедура проходит в онлайн-формате.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк и Минфин договорились по теме криптовалюты
- Подрыв нефтепровода предотвращён в Ленобласти
- Набиуллина: Трансформация экономики РФ продолжится в ближайшие два года
- РБК: Правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов
- Замглавы «Роскосмоса» Овчинников умер в 40 лет
- Прокуратура проверит «Уральские авиалинии», не пропустившие ручную кладь ребенка
- На Сахалине военному дали 2 года 9 месяцев колонии за отказ участвовать в СВО
- Депутат Крупник призвал разрешить тратить маткапитал на фермерское хозяйство
- Спин-офф мультсериала «Ми-ми-мишки» выйдет в кинотеатрах 16 ноября
- Голливудские актеры прекратили забастовку после соглашения на $1 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru