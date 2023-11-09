В Москве выставили на торги права на размещение елочных базаров

В Москве на городские торги выставили права на размещение двух нестационарных торговых объектов для продажи елей и сосен, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предпринимателей приглашают к участию в аукционах на право размещения елочных базаров в Зеленограде и на северо-востоке столицы площадью 15 и 20 квадратных метров. С победителями подпишут договоры на пять лет», - отметил он.

Так, предприниматели получат право устанавливать елочные базары ежегодно в конце декабря рядом с торговыми центрами, супермаркетами и остановками. Отмечается, что все торговые точки будут выполнены в едином стиле.

Заявочные кампании завершатся 24 ноября и 8 декабря, аукционы пройдут 29 ноября и 13 декабря.

Город в рамках поддержки предпринимателей выставляет на торги различное имущество, публикуя всю необходимую информацию на Инвестиционном портале. Участвовать в торгах можно не выходя из дома – вся процедура проходит в онлайн-формате.

