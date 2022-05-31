В Москве сдадут в аренду два участка под культурно-досуговые центры

Москва сдаст в аренду два участка под культурно-досуговые центры – на юге и юго-западе города. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Принять участие в открытых аукционах смогут предприниматели и физические лица. Общая площадь объектов составит почти 40 тысяч квадратных метров.

Первый лот расположен в Южном Бутове на Варшавском шоссе, второй – в Орехово-Борисово Южном на Каширке.

На предлагаемых участках смогут появиться музеи, галереи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры и другие объекты.

Заявки город принимает до 10 июня, аукционы пройдут 15 числа. После завершения строительства объекты перейдут инвесторам в собственность.

