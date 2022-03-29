В Москве отметили популярность покупки квартир от города

Москва предоставляет возможность купить недвижимость напрямую у города. Это помогает экономить ресурсы, так как начальная стоимость объектов зачастую ниже рыночной (она устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости от независимой оценочной компании).

Квартира приобретается напрямую у собственника, со всеми необходимыми документами и экспертизами по каждому из объектов можно ознакомиться на официальных ресурсах. Желающим приобрести квартиру не нужно обращаться к риелторам и тратить деньги на проверку документации, оценку и оформление договора купли-продажи. Кроме того, такая сделка безопаснее рыночной.

По итогам прошлого года наибольшим спросом пользовались квартиры в новостройках. В 2021 году на торгах реализовали около двух тысяч объектов. Средний уровень конкуренции при этом составил 14 человек на лот, а стоимость квартиры превышала начальную в среднем на 18%. Популярность таких лотов объясняется во многом наличием чистовой отделки, возможностью въехать в уже построенное и введенное в эксплуатацию жилье. Современные жилые комплексы обустроены «умными» коммуникациями, продуманными планировочными решениями, качественным оформлением входной зоны и придомовой территории.

На объекты же вторичного рынка уровень конкуренции на торгах за тот же период составил 17 человек на лот, а превышение стоимости за жилплощадь по сравнению с начальной ценой составляет 42%. Вторичная недвижимость также пользуется спросом. Во-первых, квартиры реализуются в районах с устоявшейся застройкой и развитой инфраструктурой. Во-вторых, покупателей может привлечь расположение или архитектурная ценность дома. А еще некоторые лоты могут быть реализованы по цене ниже рыночной за счет необходимости проведения ремонта, что делает их отличной инвестицией.

В прошлом году за начальную цену было продано 245 квартир, при этом более 90% квартир составили новостройки, включая жилье от Московского фонда реновации.

Информация обо всех объектах недвижимости, выставленных на торги, публикуется на трех ресурсах – ГИС Торги, Инвестиционный портал и сайт торговой площадки. Там можно ознакомиться с документацией по объекту, посмотреть фотографии, а на Инвестиционном портале еще и записаться на просмотр. На сайте Государственной информационной системы «Торги» — ГИС Торги, — размещаются сведения о публичных торгах по продаже и аренде государственного и муниципального имущества. Там же можно найти полезные материалы и новости, касающиеся закупочной деятельности.

Вся городская жилая недвижимость реализуется на торговой площадке «Росэлторг». Организатором торгов по продаже квартир, принадлежащих Москве, выступает столичный Департамент по конкурентной политике.

