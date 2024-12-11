В Москве объявили победителей XXII премии «Топ-1000 российских менеджеров»

В 2024 году торжественная церемония вручения премии собрала в театре «Геликон-Опера» более 700 гостей. Как рассказал президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, топ-менеджеру сегодня важно оставаться креативным лидером, при этом отдельным направлением его работы за последние годы стала и забота о людях.

«Топ-менеджмент должен любить людей, чтобы они заботились о росте предприятия. Без хорошего отношения трудового коллектива не будет хорошего предприятия. Топ-менеджеры последних лет всегда социальны, их прежде всего заботит, как работает трудовой коллектив, как живут люди предприятия, которое они возглавляют», - пояснил он.

В 2024 году впервые в истории премии были вручены награды в номинациях «Лучший директор по кибербезопасности» и «Лучший директор по внутрикорпоративным коммуникациям». Кроме того, премия приурочена к 25-летнему юбилею Ассоциации менеджеров, выступающей организатором многолетнего проекта.

«Ассоциация менеджеров уже 25 лет собирает лучших в профессии по отраслям. В этом году были новые номинации, которые отражают изменения экономического поля нашей страны и всего мира. К примеру, кто 20 лет назад мог подумать, что люди, которые отвечают за кибербезопасность, будут заместителями генеральных директоров и их будут слушать? Топ-менеджеры внутренних корпоративных коммуникаций когда-то сидели в отделе кадров, а теперь это вице-президенты. Мы, как Ассоциация, заботимся о том, чтобы люди видели в этих направлениях менеджмента специалистов, которые добились успеха», - сообщил Зеленин.

В 2024 году на звания лучших директоров в своей отрасли претендовали почти 300 номинантов. Лучшим высшим руководителем экспертное сообщество назвало главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского. Лучшим директором по внутрикорпоравтивным коммуникациям признана руководитель практики внутрикорпоративных коммуникаций компании «Сибур» Мария Смыслова, а лучшим директором по закупкам стала представитель ДОМ.РФ Диляра Баширова.

Лучшим директором по информационным технологиям выбран специалист «Лаборатории Касперского» Максим Шахаб. В свою очередь старший вице-президент и директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо стал лучшим директором по кибербезопасности.

В номинации «Лучший директор по корпоративному управлению» победу одержала член правления, управляющий директор СИБУР Холдинг, отвечающая за бизнес-процессы, общекорпоративные сервисы и корпоративное управление, Марина Медведева. Лучшим директором по логистике признан заместитель гендиректора по управлению цепями поставок и директор по промышленной логистике РЖД Логистика Дмитрий Аношкин, а лучшим директором по маркетингу стал представитель компании Ozon Олег Дорожок. По его словам, чтобы стать состоявшимся топ-менеджером, важно пройти весь путь от младшего менеджера до руководителя, затем став директором.

«Также необходимо развиваться как менеджер, изучать психологию и поведение людей. Чем больше сотрудников в трудовом коллективе, тем в большей степени топ-менеджер становится HR-специалистом. Его задача сделать так, чтобы люди были максимально эффективными и оставались в компании как можно дольше. Среди топ-качеств менеджера можно выделить критичность, тягу к знаниям и доброту, потому что она позволит сохранять адекватность», - добавил директор по маркетингу и монетизации Ozon, одержавший победу в своей профильной номинации.

Лучшим директором по общественным и корпоративным связям в 2024 году была признана старший вице-президент, руководитель блока связей с общественностью, кадровой, социальной политики компании «Норникель» Лариса Зелькова, которая в прошлом уже удостаивалась этой награды.

«В нашей профессии выросло несколько поколений молодых очень креативных, активных и профессиональных коллег, которые наступают нам на пятки. Сегодня, когда так много молодых и зубастых, оказаться в числе победителей – особая честь. Репутацию нельзя ни купить, ни продать. Люди, которые работают в нашей сфере, должны быть, безусловно, профессионалами с высоким нравственным стандартом. Потому что уметь транслировать на большие аудитории важные смыслы, связанные с развитием любого бизнеса, может себе позволить только человек, у которого нет двойного стандарта, который не врет ни сам себе, ни всем остальным», - заявила она.

Победу в своих профильных номинациях также одержали вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании МТС Андрей Рего, директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева, директор по правовым вопросам компании X5 Group Елена Крупская и директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев.

Лучшим директором по развитию стал генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, а лучшим директором по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности признана исполнительный вице-президент АФК «Система» Виктория Блатова. Лучшим коммерческим директором выбрана вице-президент группы компаний «МЕДСИ» Алла Канунникова.

Одержала победу в свой профильной номинации и директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. Лучшим финансовым директором признан первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Победа в специальной номинации «Лучший независимый директор» была присуждена независимому директору ФосАгро, ХК «Новотранс», компании Усть-Луга Виктору Черепову.

Проект «Топ-1000 российских менеджеров» включает в себя рейтинг, публикуемый на страницах газеты «Коммерсант», и одноименную премию, которая с 2003 года выступает эффективным инструментом оценки профессиональной репутации управленцев высшего звена. Ежегодно 180 постоянных членов Академии премии, включая представителей бизнеса, СМИ, экспертного сообщества, в формате закрытого голосования определяют тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отраслей и экономики. В общей сложности за время существования проекта лауреатами стали свыше 18 тысяч руководителей.

