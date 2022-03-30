В Москве объяснили детали покупки квартир на городских аукционах

Московские власти объяснили детали приобретения жилья у города. Подобные аукционы проходят при соблюдении определенного регламента.

Для начала необходимо определиться с критериями выбора: имеющейся суммой денежных средств, метражом квартиры, районом и другими характеристиками. Далее нужно зайти на информационные площадки – «ГИС Торги» или столичный Инвестиционный портал. Там можно не только выбрать предложения по заданным критериям, но и проверить всю документацию по этим объектам.

Оценить состояние самой квартиры можно как «вживую», так и виртуально – через личный кабинет на Инвестиционном портале Москвы. Торги проходят в электронной форме, для участия в которых требуется «усиленная квалифицированная электронная подпись». Её выдают в удостоверяющем центре или у оператора электронной площадки «Росэлторг». После получения электронную подпись нужно установить на компьютер, после чего потенциальный покупатель становится полноценным участником торгов.

После регистрации на торговой площадке необходимо подать заявку на участие в аукционе по выбранному объекту. Помимо прикрепления всех необходимых документов потребуется внести задаток, сумма которого составляет от 5 до 20% от начальной стоимости лота. При этом задаток будет возвращён всем участникам аукциона через несколько дней, кроме победителя и того участника, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. Задаток победителя засчитывается в часть оплаты, а деньги участника, занявшего второе место, вернутся после того, как победитель подпишет договор купли-продажи. Если победитель откажется от приобретения, то он не получит задаток, а право на покупку перейдёт к «полуфиналисту» аукциона.

В день проведения торгов необходимо зайти в личный кабинет торговой площадки и в назначенное время принять участие в торгах. Они проводятся по принципу обыкновенного аукциона. После его завершения у победителя есть 20 дней на подписание договора купли-продажи.

На сайте ГИС «Торги» и на Инвестиционном портале публикуется информация обо всех объектах недвижимости, выставленных на продажу. Там можно найти земельные участки, нежилые помещения и отдельно стоящие здания, а также права на размещение нестационарных торговых объектов в городе. Организатором всех торгов выступает столичный Департамент по конкурентной политике.

