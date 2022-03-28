В Москве напомнили о возможности приобретать недвижимость у города

Квартиру в столице можно купить у самого города. Все городское имущество продается и сдается в аренду через аукционы, которые с 2019 года проводятся в электронной форме на надежных торговых площадках.



Торги – прозрачный способ реализации имущества, в ходе которого участники на равных условиях борются за интересующий лот путем повышения цены, победителем становится тот, кто предложил наибольшую стоимость. За период проведения очных и электронных торгов было продано более 13 тысяч квартир, новые объекты выставляются ежемесячно, а участвовать в аукционах могут как физические лица, так и юридические.



Купить квартиру у города можно с 2015 года. При этом за прошлый год было реализовано 2482 жилых объекта, что в 30 раз больше, чем в 2015 году, когда было продано всего 92 лота. В прошлом году на один лот, то есть одну квартиру, в среднем претендовало 12 человек, но были и те, где конкуренция доходила до 100 человек. Всего в 2021 году в торгах приняло участие более 35 тысяч человек.



Наибольшим спросом в прошлом году пользовались квартиры в новостройках столицы. В 2021 году на торгах реализовали около двух тысяч объектов. Средний уровень конкуренции при этом составил 14 человек на лот, а стоимость квартиры превышала начальную в среднем на 18%. По итогам первого квартала этого года власти реализовали 400 объектов.



Приобрести у города можно не только квартиры, но и земельные участки различного назначения, в том числе под строительство частного жилого дома. Под ведение бизнеса город предлагает нежилые помещения и отдельно стоящие здания, земельные участки коммерческого назначения, а также права на размещение или осуществление деятельности в нестационарных торговых объектах, например, павильоны под кафе в парках.



Для представителей малого и среднего бизнеса действует льготная программа по аренде помещений под осуществление коммерческой деятельности. На Инвестиционном портале города Москвы ежедневно публикуются новые предложения. Ознакомиться с ними можно в разделе «Имущество от города».

