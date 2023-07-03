В Москве наладили выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения

Линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников запустила московская компания. Это производство позволит повысить уровень локализации изготовления драйкулеров на предприятии до 99 процентов, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Драйкулеры применяются для охлаждения технологического оборудования за счет окружающей среды. Эти агрегаты позволяют сбрасывать большие объемы тепла при минимальных затратах электроэнергии.

По словам Овчинского, медно-алюминиевые теплообменники - основной компонеyт драйкулеров компания «Новая Орбита» долгое время импортировала из Европы. Однако руководство приняло решение о формировании технологического суверенитета и запустило на московском предприятии собственную технологическую линию по производству драйкуллеров.

«Благодаря ей степень локализации производства в части изготовления драйкулеров составит около 99 процентов. В ближайший год мощности компании позволят выйти на объем производства около 100 тысяч киловатт по холоду», – заявил Владислав Овчинский.

Драйкулеры необходимы для изготовления централизованных систем кондиционирования воздуха, охлаждения серверных помещений, а также применяются в стекольной, химической, пищевой, нефтегазовой и многих других отраслях промышленности.

Московская компания также готовится к запуску линии по производству микроканальных теплообменников для холодильных установок.

