В Москве наладили выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения
Линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников запустила московская компания. Это производство позволит повысить уровень локализации изготовления драйкулеров на предприятии до 99 процентов, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
Драйкулеры применяются для охлаждения технологического оборудования за счет окружающей среды. Эти агрегаты позволяют сбрасывать большие объемы тепла при минимальных затратах электроэнергии.
По словам Овчинского, медно-алюминиевые теплообменники - основной компонеyт драйкулеров компания «Новая Орбита» долгое время импортировала из Европы. Однако руководство приняло решение о формировании технологического суверенитета и запустило на московском предприятии собственную технологическую линию по производству драйкуллеров.
«Благодаря ей степень локализации производства в части изготовления драйкулеров составит около 99 процентов. В ближайший год мощности компании позволят выйти на объем производства около 100 тысяч киловатт по холоду», – заявил Владислав Овчинский.
Драйкулеры необходимы для изготовления централизованных систем кондиционирования воздуха, охлаждения серверных помещений, а также применяются в стекольной, химической, пищевой, нефтегазовой и многих других отраслях промышленности.
Московская компания также готовится к запуску линии по производству микроканальных теплообменников для холодильных установок.
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