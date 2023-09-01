В Москве на торги выставлены права на открытие кафе в парке «Сокольники»
В Москве на торги выставлены права на торговую деятельность в трех павильонах и трех киосках на территории парка культуры и отдыха «Сокольники». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, площадь объектов от 10 до 307 квадратных метров.
«Победители смогут открыть в них кафе, а также пункты проката спортивного и туристического инвентаря», – уточнил глава департамента.
Он также подчеркнул, что заявки на участие в аукционах принимаются до 8 сентября.
Из шести нестационарных торговых объектов три находятся на Фестивальной площади парка. Самый большой из них – павильон под точку общественного питания площадью 307 квадратных метров, а также два небольших киоска по 14 «квадратов», в которых победители торгов смогут открыть кафе навынос. Еще один павильон площадью 210 квадратных метров, предназначенный под общепит, находится на пресечении 3-го Лучевого просека и Митьковского проезда.
Пункты проката спортинвентаря откроются в павильоне площадью около 26 квадратных метров на пересечении Майского просека и Проезда Сокольнического круга, а также в киоске площадью 10 «квадратов», расположенном между Главной и Песочной аллеями парка.
Открытые аукционы пройдут 13 сентября. Для участия в них нужны регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Более подробная информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.
Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Участвовать в городских торгах можно, не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.
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