В Москве на торги выставлены права на открытие кафе в парке «Сокольники»

В Москве на торги выставлены права на торговую деятельность в трех павильонах и трех киосках на территории парка культуры и отдыха «Сокольники». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, площадь объектов от 10 до 307 квадратных метров.

«Победители смогут открыть в них кафе, а также пункты проката спортивного и туристического инвентаря», – уточнил глава департамента.

Он также подчеркнул, что заявки на участие в аукционах принимаются до 8 сентября.

Из шести нестационарных торговых объектов три находятся на Фестивальной площади парка. Самый большой из них – павильон под точку общественного питания площадью 307 квадратных метров, а также два небольших киоска по 14 «квадратов», в которых победители торгов смогут открыть кафе навынос. Еще один павильон площадью 210 квадратных метров, предназначенный под общепит, находится на пресечении 3-го Лучевого просека и Митьковского проезда.

Пункты проката спортинвентаря откроются в павильоне площадью около 26 квадратных метров на пересечении Майского просека и Проезда Сокольнического круга, а также в киоске площадью 10 «квадратов», расположенном между Главной и Песочной аллеями парка.

Открытые аукционы пройдут 13 сентября. Для участия в них нужны регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Более подробная информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Участвовать в городских торгах можно, не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.



