В Москве на торги выставили помещение спортивного назначения в Можайском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Общая площадь объекта превышает 2,2 тысячи квадратных метров. Его стоимость определится в ходе торгов 28 мая. Участвовать в них могут юридические и физические лица», – уточнил глава департамента.

Лот включает в себя помещения в подвале, на цокольном и первом этажах многоквартирного жилого дома, в том числе бассейн площадью около 500 квадратных метров, сауну, душевые, раздевалки, тренерские, комнаты отдыха и другие помещения.

Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 16 мая. Понадобятся также регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В Москве регулярно выставляется на торги различное имущество, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. Вся процедура торгов проходит онлайн.

