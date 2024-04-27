В Москве на торги выставили помещение спортивного назначения в Можайском районе
В Москве на торги выставили помещение спортивного назначения в Можайском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Общая площадь объекта превышает 2,2 тысячи квадратных метров. Его стоимость определится в ходе торгов 28 мая. Участвовать в них могут юридические и физические лица», – уточнил глава департамента.
Лот включает в себя помещения в подвале, на цокольном и первом этажах многоквартирного жилого дома, в том числе бассейн площадью около 500 квадратных метров, сауну, душевые, раздевалки, тренерские, комнаты отдыха и другие помещения.
Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 16 мая. Понадобятся также регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
В Москве регулярно выставляется на торги различное имущество, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. Вся процедура торгов проходит онлайн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Нигерии до 300 машин сгорели в пробке
- Песков объяснил отказ Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
- Песков: Никаких предпосылок для переговоров с Украиной нет
- МИД Италии потребовал от России разъяснений после решения Путина по Ariston
- В Саратовской области ввели запрет на работу мигрантов в общественном транспорте
- В Таджикистане в 2024 году откроется первый дилерский центр «АвтоВАЗа»
- У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5
- Ученые раскрыли причину сильнейшего наводнения в Дубае
- Украинский «Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры
- В ООН приостановили расследование связи сотрудников своего агентства с ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru