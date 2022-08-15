В Москве ищут покупателя подземного паркинга
Столичные власти выставили на торги целый этаж подземного паркинга в Ясеневе. Заявки принимаются до 12 сентября, онлайн-аукцион по продаже лота состоится 19 сентября, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Щербаков.
«Москва выставляет на торги различное имущество, которое жители, инвесторы и предприниматели могут приобрести и арендовать напрямую у города. В первом полугодии было реализовано более 4,4 тысячи объектов, из них более 60 процентов составляют машино-места на многоуровневых наземных и подземных парковках», — отметил Иван Щербаков.
Площадь подземного паркинга в Ясеневе составляет 2,9 тысячи квадратных метров, будущий собственник сможет использовать его для организации частной или корпоративной парковки под более чем 120 машино-мест.
Вся информация о лотах публикуется в разделе «Имущество от города» на Инвестиционном портале Москвы. Сейчас на ресурсе представлены 2,7 тысячи объектов.
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