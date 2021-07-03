В «Мосинжпроекте» рассказали о развитии центра компетенций BIM-технологий

«Мосинжпроект» продолжает работу по развитию центра компетенций BIM, сообщил генеральный директор инжинирингового холдинга Юрий Кравцов.

Building Information Model ( BIM) – технология информационного моделирования зданий, впервые примененная «Мосинжпроектом» при реконструкции стадиона «Лужники». Также с применением BIM-технологий был разработан проект Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«На данный момент завершен набор первой волны специалистов управления BIM и проектного подразделения», - отметил Кравцов в рамках Х Московского урбанистического форума.

По его словам, проведен первый этап обучения по базовому курсу и сформирована программа дистанционного обучения для сотрудников компании.

Пилотным промышленным проектом для внедрения BIM в полном объеме было выбрано электродепо «Красный строитель», предназначенное для обслуживания будущей Бирюлевской ветки московского метро.

«Создана рабочая группа с представителями дивизиона депо «Мосинжпроекта» для координации работ по внедрению технологии BIM на всём жизненном цикле проекта», - сообщил Кравцов.

Кроме того, сформированы технические требования в части BIM для включения в техническое задание на проектирование Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий московского метро.





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