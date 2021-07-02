В «Мосинжпроекте» рассказали детали трех крупных градостроительных проектов
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал о планах по развитию территорий трех крупных градостроительных проектов Москве, оператором которого выступает эта компания.
Речь идет о развитии Мнёвниковской поймы, высвобождаемой территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, а также административно-делового центра «Коммунарка».
«Холдинг выступает структурой, позволяющей наладить коммуникацию и бизнес-процессы между всеми участниками застройки территории общей площадью земельных участков порядка 1000 га», - сказал Кравцов на X Московском урбанистическом форуме.
По его словам, суммарная площадь планируемых к строительству объектов различного назначения на этих территориях превышает 12 миллионов кв.м.
В частности, в рамках развития Мнёвниковской поймы запланировано строительство на площади более 350 га объектов административного, социального, жилого, спортивного и коммерческого назначения общей площадью около 2,5 миллионов кв.м.
На 90 га территории Центра Хруничева планируется создание особой экономической зоны и размещение предприятий научно-производственного кластера.
В рамках развития территории АДЦ у поселка Коммунарка появятся, в частности, Физкультурно-оздоровительный центр и Межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс. Строительство будет реализовано на площади свыше 550 га.
Как отметил Кравцов, важной составляющей развития этих территорий является и формирование качественной транспортной сети. Так, станции Большой кольцевой линии метро «Мнёвники» и «Терехово» станут драйверами развития Мнёвниковской поймы.
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