В магазинах российского «Леруа Мерлен» начали менять вывески
Российский ритейлер «Леруа Мерлен», сменивший название после ребрендинга, начал менять вывески магазинов и фасадные конструкции. Об этом говорится в сообщении компании.
В июне «Леруа Мерлен» объявил, что сеть магазинов продолжит работу под названием «Лемана ПРО», напоминает RT. Как отмечали в компании, поэтапно будут заменены вывески, униформа сотрудников и другие элементы корпоративного стиля.
Первую новую вывеску уже смонтировали на фасаде объекта в подмосковных Мытищах.
«Ожидается, что до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов сети. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — подчеркнули в компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru