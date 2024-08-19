В магазинах российского «Леруа Мерлен» начали менять вывески

Российский ритейлер «Леруа Мерлен», сменивший название после ребрендинга, начал менять вывески магазинов и фасадные конструкции. Об этом говорится в сообщении компании.

В июне «Леруа Мерлен» объявил, что сеть магазинов продолжит работу под названием «Лемана ПРО», напоминает RT. Как отмечали в компании, поэтапно будут заменены вывески, униформа сотрудников и другие элементы корпоративного стиля.

Первую новую вывеску уже смонтировали на фасаде объекта в подмосковных Мытищах.

«Ожидается, что до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов сети. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — подчеркнули в компании.

