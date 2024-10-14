В Казахстане откроют офис Telegram
Офис компании Telegram откроют в Казахстане для взаимодействия властей и мессенджера при удалении незаконного контента. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности республики Жаслан Мадиев, передает пресс-служба ведомства.
По словам министра, власти Казахстана активно сотрудничают с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и «блокировки деструктивных каналов». В соответствии с законодательством республики интернет-мессенджеры обязаны иметь представителя в стране.
«Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом», — подчеркнул Мадиев.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере упорядочили и унифицировали политику приватности, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане откроют офис Telegram
- СМИ: Большинство россиян назвали чрезмерным число мигрантов в своих регионах
- Мост частично обрушился в Забайкалье
- Журналистку Соколовскую объявили в международный розыск
- Сийярто: Вступление Украины в НАТО будет означать конфликт блока с Россией
- СМИ: В России начнут разливать шотландский виски Glendale
- СМИ: КНДР может готовиться к подрыву ведущих в Южную Корею дорог
- На Камчатке число госпитализированных с отравлением в школе выросло до 35
- Самолет Air India сел в Нью-Дели из-за угрозы безопасности
- Москалькова: Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru