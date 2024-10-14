В Казахстане откроют офис Telegram

Офис компании Telegram откроют в Казахстане для взаимодействия властей и мессенджера при удалении незаконного контента. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности республики Жаслан Мадиев, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, власти Казахстана активно сотрудничают с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и «блокировки деструктивных каналов». В соответствии с законодательством республики интернет-мессенджеры обязаны иметь представителя в стране.

«Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом», — подчеркнул Мадиев.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере упорядочили и унифицировали политику приватности, напоминает 360.ru.

