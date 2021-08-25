«Уже традиция». «Северный поток-2» выкручивается из новых ограничений
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал «Радиоточке НСН» о последствиях газовой директивы для проекта и возможных путях ее обхода.
Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора «Северного потока -2» — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза. Компания по-прежнему не согласна с такой позицией и вскоре объявит о дальнейших действиях.
«Газпром» будет вынужден искать пути обхода ограничений регулятора, чтобы обеспечить стопроцентную заполняемость газопровода, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Директива ограничивает использование на 100% газопровода в случае, если оператор и поставщик газа – это одно и то же лицо. То есть, если газ принадлежит «Газпрому», он не может по своему газопроводу поставлять сто процентов газа. Это сделано для некой конкуренции европейской, хотя понятно, что, если газопровод идет из России, то кроме поставщика «Газпрома», там никого быть не может», - объяснил он.
По его словам, в таком случае российская компания сможет продавать газ на бирже, формально изменив собственника, что не будет препятствовать полноценной работе проекта.
«Есть способы нейтрализации этого риска. В частности, можно продавать газ на бирже в Санкт-Петербурге и он там уже будет менять собственника, таким образом, наполняемость газопроводу может быть стопроцентная. Была попытка оспорить – не получилось, будем по-другому работать. Никаких рисков для ввода в эксплуатацию газопровода нет, просто потребуется дополнительная работа уже на этапе эксплуатации газопровода. Они создают ограничения, но в этом проекте мы постоянно какие-то ограничения обходим, это уже традиция», - рассказал Пикин.
Первая нитка газопровода «Северный поток» заработает в сентябре, а вторая – в ноябре, при этом его запуск не будут «привязывать» ко дню рождения Владимира Путина, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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