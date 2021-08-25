«Уже традиция». «Северный поток-2» выкручивается из новых ограничений

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора «Северного потока -2» — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза. Компания по-прежнему не согласна с такой позицией и вскоре объявит о дальнейших действиях.

«Газпром» будет вынужден искать пути обхода ограничений регулятора, чтобы обеспечить стопроцентную заполняемость газопровода, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Директива ограничивает использование на 100% газопровода в случае, если оператор и поставщик газа – это одно и то же лицо. То есть, если газ принадлежит «Газпрому», он не может по своему газопроводу поставлять сто процентов газа. Это сделано для некой конкуренции европейской, хотя понятно, что, если газопровод идет из России, то кроме поставщика «Газпрома», там никого быть не может», - объяснил он.

По его словам, в таком случае российская компания сможет продавать газ на бирже, формально изменив собственника, что не будет препятствовать полноценной работе проекта.