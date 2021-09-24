В «Газпроме» назвали абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу
Обвинения в адрес компании «Газпром» о недопоставках трубопроводного газа в Европу абсурдны, корпорация увеличила добычу год к году на 18,4%, и поставки находятся на исторических максимумах. Об этом пишет начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в своей статье для корпоративного журнала компании.
Комлев подчеркивает, что в первом полугодии 2021 Европа увеличила импорт топлива более чем на треть, или на 31,5 млрд кубометров. Отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд кубометров, или на 22%. Основной прирост поставок топлива пришелся на долю важнейших покупателей: Германии, Турции и Италии.
По предварительным данным, в июле добыча «Газпрома» достигла 298,2 млрд кубометров топлива. При этом экспорт газа вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличились до 115,3 млрд кубических метров. В частности, Германия нарастила экспорт российского топлива в первом полугодии до 28,9 млрд кубометров, почти на 44%, Турция — до 14,6 млрд кубических метров (более чем втрое), Италия — до 11,4 млрд кубометров, или на 14%.
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