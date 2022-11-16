В Екатеринбурге прошел хакатон по разработке дизайна Портала поставщиков

В Екатеринбурге завершился четвертый в этом году хакатон серии Tender Hack. Его участники разрабатывали дизайн-концепцию Центра поддержки пользователей Портала поставщиков. Это первое соревнование серии по разработке оформления Портала, которое требовало навыков визуализации и комплексного видения пользовательского раздела, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в соревнованиях участвовали 23 команды, пять проектов вышли в финал, лучший из которых может быть реализован на Портале поставщиков.

«На юбилейном – десятом – хакатоне серии Tender Hack команды помимо визуального оформления проделали большую аналитическую работу: разработали необходимые метрики оценки удобства пользования разделом, его размещения в структуре сайта, формата перехода с других страниц», — отметил Щербаков.

В соревновании приняли участие 103 участника, которые поделились на команды по три-пять человек. Победу в хакатоне и призовой фонд в размере 400 тысяч рублей получила команда Flumberg из Екатеринбурга. Второе место заняла команда Shine Squad с участниками из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Невьянска, а третье – UXG из Екатеринбурга. Финалисты получили памятные дипломы и призы.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, наилучший результат в разработке UX-дизайна для портала показали команды, которые провели комплексное исследование: выявили проблематику раздела, сформулировали гипотезу, предложили варианты решения и протестировали удобство своего решения с реальными пользователями.

Мероприятие проходило с 11 по 13 ноября. В нем принимали участие опытные профессионалы, студенты, представители межотраслевых специальностей. Для более полного погружения участников в тему проводились мастер-классы на тему закупок, команды могли проконсультироваться и обсудить идеи проектов с экспертами Портала поставщиков, Департамента города Москвы по конкурентной политике, столичного Департамента информационных технологий и электронной торговой площадки «Росэлторг».

Финальный в этом году хакатон пройдет с 9 по 11 декабря в Москве в рамках Дней московской конкуренции.

