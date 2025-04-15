В AmCham оценили потери бизнеса США из-за ухода из России в $100 млрд

Компании из США, входившие в Американскую торговую палату в России (AmCham) , в результате ухода из РФ потеряли около $100 млрд. Об этом заявил президент палаты Роберт Эйджи.

«В районе $100 млрд. Но, повторюсь, в этой цифре не все возможные потери, в основном это вынужденные дисконты», - рассказал Эйджи в интервью «Эксперту».

Глава AmCham указал, что данные палаты могут не включать потери других американских компаний. Как уточнил Эйджи, расчет потерь включает напрямую связанный с ограничениями эффект, в том числе продажи активов ниже стоимости инвестиций и дисконты.

Ранее Роберт Эйджи заявил, что AmCham поддерживает ослабление санкций в отношении РФ, особенно в авиасекторе, выступает за снятие запрета на инвестиции и ограничений против российских банков, напоминает RT.

