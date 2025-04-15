В AmCham оценили потери бизнеса США из-за ухода из России в $100 млрд
Компании из США, входившие в Американскую торговую палату в России (AmCham) , в результате ухода из РФ потеряли около $100 млрд. Об этом заявил президент палаты Роберт Эйджи.
«В районе $100 млрд. Но, повторюсь, в этой цифре не все возможные потери, в основном это вынужденные дисконты», - рассказал Эйджи в интервью «Эксперту».
Глава AmCham указал, что данные палаты могут не включать потери других американских компаний. Как уточнил Эйджи, расчет потерь включает напрямую связанный с ограничениями эффект, в том числе продажи активов ниже стоимости инвестиций и дисконты.
Ранее Роберт Эйджи заявил, что AmCham поддерживает ослабление санкций в отношении РФ, особенно в авиасекторе, выступает за снятие запрета на инвестиции и ограничений против российских банков, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Чётких очертаний мирного соглашения по Украине пока нет
- Создателя группы «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии
- Минтранс объявил о старте продаж авиабилетов в Абхазию
- Зеленский отправил в отставку главу Сумской области после удара «Искандерами»
- Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Королева рынка»
- В Финляндии началась первая с 1976 года забастовка полицейских
- ХК ЦСКА опроверг информацию о переговорах с кандидатами на пост главного тренера
- В AmCham оценили потери бизнеса США из-за ухода из России в $100 млрд
- Фигурист Самсонов обматерил ледовое шоу Тутберидзе
- Умер экс-барабанщик Judas Priest Лес Бинкс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru