«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон выходят на рынок Узбекистана

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие Digital Holding.

В созданное СП войдет узбекский государственный телеком-оператор Ucell и узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

В уставный капитал нового совместного предприятия войдет 100% уставного капитала Ucell, а структура холдинга USM внесет в Digital Holding 100 миллионов долларов инвестиций и дочерние компании USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Сделка по созданию Digital Holding была опосредована через создание компании «Диджитал Инвест». Доли «ЮэСэМ Телеком» и МегаФона в ней составили по 50%. В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, узбекского госагентства по управлению госактивами – 49%.

Сделка будет завершена в течение 2021 года. «Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и «ЮэСэМ Телекома», - сказал гендиректор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский.

В свою очередь, гендиректор МегаФона Геворк Вермишян отметил, что Узбекистан – один из самых перспективных рынков СНГ по потреблению цифровых услуг.

Советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров выразил надежду успешное развитие телеком-индустрии в стране по итогам этой сделки.

«ЮэСэМ Телеком» – цифровое подразделение холдинговой компании USM. Контролирует 100% российского телеком-оператора МегаФон и ИТ-группы «ИКС Холдинг».

