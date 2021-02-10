«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон выходят на рынок Узбекистана
«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие Digital Holding.
В созданное СП войдет узбекский государственный телеком-оператор Ucell и узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.
В уставный капитал нового совместного предприятия войдет 100% уставного капитала Ucell, а структура холдинга USM внесет в Digital Holding 100 миллионов долларов инвестиций и дочерние компании USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.
Сделка по созданию Digital Holding была опосредована через создание компании «Диджитал Инвест». Доли «ЮэСэМ Телеком» и МегаФона в ней составили по 50%. В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, узбекского госагентства по управлению госактивами – 49%.
Сделка будет завершена в течение 2021 года. «Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как МегаФона, так и «ЮэСэМ Телекома», - сказал гендиректор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский.
В свою очередь, гендиректор МегаФона Геворк Вермишян отметил, что Узбекистан – один из самых перспективных рынков СНГ по потреблению цифровых услуг.
Советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров выразил надежду успешное развитие телеком-индустрии в стране по итогам этой сделки.
«ЮэСэМ Телеком» – цифровое подразделение холдинговой компании USM. Контролирует 100% российского телеком-оператора МегаФон и ИТ-группы «ИКС Холдинг».
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