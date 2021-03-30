Удаленное урегулирование по каско показало рост в 10 раз за 2020 год

«Ингосстрах» зафиксировал десятикратный рост удаленного урегулирования убытков по каско (страхование транспортных средств) в мобильном приложении IngoMobile по итогам 2020 года.

За год через мобильное приложение было зарегистрировано почти 20 тысяч ДТП. Всего свыше 11% убытков по каско заявляется онлайн, они урегулируются в среднем за 1 рабочий час. Сейчас к мобильному приложению подключены почти все регионы страны.

Основная часть пользователей мобильного приложения находится в возрасте 24-35 лет, но и среди тех, кому за 60 лет, нашлись свыше тысячи пользователей мобильного приложения. В региональном разрезе активнее всего приложением пользуются жители Москвы и Петербурга (15,5% и 13,6% соответственно).

Как рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев, драйвером роста популярности IngoMobile стала пандемия коронавируса. «Популярность сервиса превзошла все ожидания, и мы с гордостью заявляем о десятикратном росте случаев, урегулированных онлайн», - заявил он и пообещал продолжить развивать онлайн-каналы для работы с клиентами.

Мобильное приложение IngoMobile позволяет полностью провести урегулирование убытка по каско. Клиент может сфотографировать повреждение и приложить все необходимые документы, отправив их в «Ингосстрах», после чего в приложении формируется размер убытка и транспортное средство направляется на ремонт.

