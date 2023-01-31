Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 111 компаний Москвы

Национальный проект «Производительность труда» в столице России собрал в 2022 году 111 участников, 18 из которых завершили первый этап программы. Об этом рассказала министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева на пресс-конференции, посвященной итогам реализации нацпроекта "Производительность труда" в 2022 году.

Нацпроект был запущен в Москве с начала 2022 года. Большинство компаний, которые к нему присоединились, относятся к обрабатывающим производствам, участие также принимают представители торговли, транспорта и строительства.

Завершившие первый этап 18 предприятий внедрили методики повышения производительности труда на пилотных проектах. В данный момент они начинают внедрять этот опыт в масштабах всего производства.

По словам Марии Багреевой, Москва намерена стать лидером среди регионов по числу участников проекта – до конца 2024 года к нему присоединятся еще 380 компаний. Этот нацпроект стал одной из важнейших мер поддержки экономики города.

«Программа стимулирует инвестиции бизнеса в развитие, в том числе за счет высвобождения дополнительных активов и сокращения издержек, способствует освоению новых рынков, повышению конкурентоспособности продукции. Участники проекта наращивают объемы производства, продаж, увеличивают доходы. Программа позволяет раскрывать не только технологический, но и кадровый потенциал компании», - отметила глава экономического департамента.

Совокупный экономический эффект для 18 столичных компаний, завершивших пилотный этап нацпроекта, превысил 900 миллионов рублей.

«В среднем производственные мощности этих предприятий выросли на 35%, а время протекания процессов и неиспользуемые запасы сократились на 35% и 39% соответственно. Одни компании сэкономили на материальных ресурсах и затратах, другие нарастили продажи или высвободили замороженные средства для дальнейшего развития», – отметила Мария Багреева.

По её словам, город готов кратно увеличить в 2023 году безвозмездную помощь предприятиям – эти расходы окупает рост экономической активности. Кроме того, каждому участнику программы столичные власти готовы предоставить оптимальный пакет из текущих мер городской поддержки, сопровождать предприятие комплексно.

