Участки под строительство частных жилых домов выставлены на торги в Москве
Москва выставила на торги три участка под строительство частных жилых домов.
Два из них находятся в Новой Москве, один – в Южном Бутове. Все они расположены в зонах индивидуальной жилой застройки. Начальная стоимость квадратного метра такой недвижимости составляет 1,5 тысячи рублей. Будущие владельцы смогут построить на участках трехэтажные дома площадью до 600 квадратных метров. Также собственники смогут выращивать там овощи, разбить клумбы, построить гаражи для автомобилей.
Заявочная кампания по объектам продлится до 20 июня, а очные открытые аукционы пройдут 23-го числа, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
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