У скандального американского производителя опиоидов нашли акционеров из России
Акционеров из России обнаружили у американо-ирландской фармацевтической компании Mallinckrodt. Соответствующие данные раскрыла Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Как сообщает РБК, комиссия в августе разместила документы, в которых раскрываются владельцы более 5% акций. Так, у фармкомпании нашли 31 инвестора из разных стран, 13 из них — с российским гражданством. В частности, среди них Владислав Дикий из Москвы, Роман Донцов из Краснодара, Владимир Коваленко из Пскова. Кроме того, указанные в документе сведения совпадают с данными совладельца строительной компании «Су-10» Валерия Мансурова и бизнесмена Ваника Петросяна.
При этом, по мнению экспертов, акционеров Mallinckrodt из России может быть гораздо больше. Согласно оценкам специалистов, их доля может достигать 10-20% от капитала компании.
Компания Mallinckrodt занимается производством лекарств широкого терапевтического спектра, предприятие известно производством опиоидных и радиофармацевтических препаратов. В 2019 году компания оказалась в центре скандала после расследования правительства США из-за агрессивного маркетинга производителей опиоидных препаратов, вызывающих привыкание. Mallinckrodt и других производителей препаратов этой группы обвинили в сокрытии рисков употребления опиоидных препаратов в целях увеличения продаж.
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