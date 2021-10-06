Цены на газ в Европе взлетели выше $1600 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе в очередной раз обновила исторический рекорд, превысив 1600 долларов за 1 тысячу куб. м.
По данным биржи ICE, на открытии торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до 1559 долларов за тысячу кубометров. В последующие минуты цены продолжали расти, стоимость газа в максимуме достигала 1606 долларов за 1 тысячу куб. м.
Накануне стоимость топлива достигала 1400 долларов за тысячу кубометров, напоминает RT.
Между тем ряд стран Евросоюза предложили расследовать рекордный рост цен на газ. С такой инициативой выступили Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, пишет «Свободная пресса». Страны призывают расследовать функционирование рынка газа в Европе и выяснить, почему «текущие газовые контракты оказались недостаточны».
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