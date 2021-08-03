Центробак РФ начал готовиться к продаже акций банка «Открытие»
Банк России приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к приобретению акций банка «Открытие», сообщает пресс-служба регулятора
В сообщении говорится, что подготовка к продаже акций на организованных торгах ведётся в рамках стратегии выхода из капитала публичного акционерного общества банк «Финансовая корпорация Открытие».
Принимать сообщения от заинтересованных инвесторов Центробанк будет в период с 11 по 22 октября 2021 года. По результатам их рассмотрения будет принято окончательное решение о дальнейших способах реализации акций банка «Открытие».
В Центробанке не исключили возможность выделения страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи ценных бумаг.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 6,5%, сообщает Ura.ru.
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