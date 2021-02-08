Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд, сообщает сайт CoinDesk.

По данным торгов на 16:01 мск 8 февраля цена биткоина превысила отметку в 43 тысячи долларов США и составила 43 113 долларов, передаёт RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года госслужащие обязаны вносить в декларацию о доходах информацию о владении криптовалютой и другими цифровыми финансовыми активами. Кроме того, госслужащие и граждане, претендующие на замещение должностей федеральной госслужбы, будут обязаны делиться информацией о цифровых доходах своих супругов и несовершеннолетних детей.

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