ЦБ продолжает штрафовать банки за доступ к кредитной истории заемщиков

Центробанк в 90% случаев все еще штрафует за запрос кредитных историй граждан без их согласия. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что штрафы, выписываемые ЦБ, незначительны, поэтому банки продолжают идти на это нарушение. При этом такие запросы портят кредитную историю клиента. Центробанк планирует ввести дополнительные средства контроля за получением согласия заемщика на доступ к его кредитной истории.

В 2021 году российские банки получили 162 предписания за нарушения КоАП. При этом принадлежащий ЦБ «ФК Открытие» получил максимум постановлений среди всех организаций. За ним следовали Альфа-банк и Тинькофф.

Без согласия информацию о кредитной истории могут получать судебные приставы, следственные органы и суды.