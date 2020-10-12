ЦБ объявил курсы доллара и евро на вторник
Центробанк объявил официальный курсы валют на вторник, 13 октября. Курс доллара США определён в 77 рублей, 2 копейки. Данный уровень на пол копейки меньше предыдущего показателя.
При этом курс евро повышен на 29 копеек до 91 рубля. Сегодня на открытии торгов на Мосбирже американская валюта сразу подорожала на 14 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии до 76 рублей, 93 копеек.
Евро на открытии также подрос на 10 копеек и составлял 90,93 рубля. Как отмечает «Свободная пресса», в дальнейшем валюта США и евро прибавили ещё.
В эти минуты доллар торгуется в районе 77 рублей, 13 копеек, за евро на Мосбирже дают 91 рубль, 1 копейку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Магазину Adidas в Москве грозит штраф до 300 тыс рублей
- В минобороны Армении заявили, что сбили азербайджанский Су-25
- Суд обязал Алибасова вернуть квартиру в новой Москве Федосеевой-Шукшиной
- СМИ сообщили о «тайном штабе» премьера Мишустина
- Власти Киргизии: ЕС признает власть президента страны единственно легитимной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru