ЦБ объявил курсы доллара и евро на вторник

Центробанк объявил официальный курсы валют на вторник, 13 октября. Курс доллара США определён в 77 рублей, 2 копейки. Данный уровень на пол копейки меньше предыдущего показателя.

При этом курс евро повышен на 29 копеек до 91 рубля. Сегодня на открытии торгов на Мосбирже американская валюта сразу подорожала на 14 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии до 76 рублей, 93 копеек.

Евро на открытии также подрос на 10 копеек и составлял 90,93 рубля. Как отмечает «Свободная пресса», в дальнейшем валюта США и евро прибавили ещё.

В эти минуты доллар торгуется в районе 77 рублей, 13 копеек, за евро на Мосбирже дают 91 рубль, 1 копейку.

