ЦБ аннулировал лицензию кредитной организации «Финчер»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Уточняется, что лицензия была аннулирована на основании направленного в Центробанк ходатайства НКО в связи с решением участников организации о ее добровольной ликвидации.

НКО «Финчер» занимала 350-е место в банковской системе России по величине активов, отмечает RT.

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