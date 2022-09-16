Торги на право комплексного развития промзоны «Автомоторная» пройдут 20 сентября
Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 3 общей площадью 77,06 га, расположенной в производственной зоне № 45 «Автомоторная», состоятся во вторник, 20 сентября в 10:00 утра на электронной площадке «Росэлторг».
Как отмечается, аукцион на право комплексного развития промзоны «Автомоторная» начался ещё 7 сентября, но в связи со срывом процедуры из-за DDoS-атак на электронную площадку «Росэлторг» был перенесен на 13 сентября. Затем торги были приостановлены по причине жалобы в ФАС России одного из заявителей на решение комиссии не допустившей его до участия в аукционе.
Комиссия Федеральной антимонопольной службы рассмотрела жалобу и признала её необоснованной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Бизнес-омбудсмен России Борис Титов решил покинуть свой пост
- В Киргизии эвакуированы 120 тысяч. жителей из зоны конфликта с Таджикистаном
- Набиуллина объяснила отсутствие «брошек»
- Путин: Россия сможет вывозить свою продукцию через Турцию
- Поток туристов из России в Грузию вырос в пять раз
- В России арестовали счета и имущество Google на миллиард рублей
- Гендиректор «Вкусно - и точка» допустил подорожание картофеля фри
- МИД РФ объявил о расширении ответных санкций против Австралии
- Телеграм: Выборы, ШОС и обострение закавказской дружбы
- На Украине за получение паспорта РФ будет грозить до 15 лет тюрьмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru