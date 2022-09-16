Торги на право комплексного развития промзоны «Автомоторная» пройдут 20 сентября

Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы № 3 общей площадью 77,06 га, расположенной в производственной зоне № 45 «Автомоторная», состоятся во вторник, 20 сентября в 10:00 утра на электронной площадке «Росэлторг».

Как отмечается, аукцион на право комплексного развития промзоны «Автомоторная» начался ещё 7 сентября, но в связи со срывом процедуры из-за DDoS-атак на электронную площадку «Росэлторг» был перенесен на 13 сентября. Затем торги были приостановлены по причине жалобы в ФАС России одного из заявителей на решение комиссии не допустившей его до участия в аукционе.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы рассмотрела жалобу и признала её необоснованной.

