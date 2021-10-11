«Тинькофф банк» включили в список системно значимых

Центробанк РФ признал «Тинькофф банк» системно значимой кредитной организацией и внёс её в соответствующий перечень, сообщает пресс-служба регулятора.

В список системно значимых входят банки, на долю которых приходится порядка 77% совокупных активов российского банковского сектора. «Тинькофф банк» стал 13 организацией в данном перечне.

В сообщении ЦБ РФ говорится, что данное решение было принято с учётом, в том числе, «обширной клиентской базы», а также «активного роста бизнеса, который существенно превышает среднерыночный».

Ранее «Тинькофф банк» подал иск к МТС более чем на один миллиард рублей, сообщает RT.