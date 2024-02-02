Tesla заплатит 1,5 миллиона долларов за токсичные отходы
Американский производитель электромобилей Tesla пошел на мировую по иску о токсичных отходах. Компания согласилась выплатить 1,5 миллиона долларов, передает телеканал CNBC со ссылкой на заявление окружного прокурора Сан-Франциско.
Помимо этого, компания должна будет доказать, что обучает персонал надлежащим образом, а также нанять независимого эксперта, который будет проверять мусорные контейнеры компании ближайшие пять лет.
Ранее суд в США штата Делавэр постановил не выплачивать миллиардеру, руководителю компании Tesla Илону Маску вознаграждение в 56 миллиардов долларов, сообщает CNBC.
По данным телеканала, выплата, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала Маска самым богатым человеком в мире. Пакет выплат состоял из 12 траншей, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация Tesla выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла целевого уровня доходов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер Николич признался в любви к России
- Супруга Николая Дроздова опровергла госпитализацию мужа
- В ЦИК сообщили, что в подписных листах Малинковича и Надеждина есть ошибки
- В исправительной колонии в Пермском крае произошел пожар
- Глава МИД Франции подтвердил гибель двух французов на Украине
- Памфилова: ЦИК к 7 февраля может завершить проверку подписей
- Гинцбург: Пандемия COVID-19 продолжается
- София стала самым популярным именем у новорожденных в России в 2023 году
- Россияне потратили на покупку мелатонина рекордные 3,3 млрд рублей за год
- Минпросвещения: на уроках труда не будет деления групп по половому признаку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru