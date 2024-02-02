Tesla заплатит 1,5 миллиона долларов за токсичные отходы

Ранее суд в США штата Делавэр постановил не выплачивать миллиардеру, руководителю компании Tesla Илону Маску вознаграждение в 56 миллиардов долларов, сообщает CNBC.

По данным телеканала, выплата, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала Маска самым богатым человеком в мире. Пакет выплат состоял из 12 траншей, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация Tesla выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла целевого уровня доходов, передает «Радиоточка НСН».

