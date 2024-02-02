Tesla заплатит 1,5 миллиона долларов за токсичные отходы

Американский производитель электромобилей Tesla пошел на мировую по иску о токсичных отходах. Компания согласилась выплатить 1,5 миллиона долларов, передает телеканал CNBC со ссылкой на заявление окружного прокурора Сан-Франциско.

Помимо этого, компания должна будет доказать, что обучает персонал надлежащим образом, а также нанять независимого эксперта, который будет проверять мусорные контейнеры компании ближайшие пять лет.

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Ранее суд в США штата Делавэр постановил не выплачивать миллиардеру, руководителю компании Tesla Илону Маску вознаграждение в 56 миллиардов долларов, сообщает CNBC.

По данным телеканала, выплата, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала Маска самым богатым человеком в мире. Пакет выплат состоял из 12 траншей, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация Tesla выросла на 50 миллиардов долларов и компания достигла целевого уровня доходов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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