Рост количества грузовых судов, перешедших под российский флаг, может быть связан с так называемым «теневым флотом», предположил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Новый министр транспорта России Дмитрий Ядров ранее заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что более 130 судов перешли под российский флаг. По его словам, этот позволило России выйти на 14-е место в мире по дедвейту (грузоподъемности), который составил 38 млн тонн и превысил показатели СССР. Пикин объяснил, какие корабли перешли под российские флаги.