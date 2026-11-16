«Теневой флот» и «банановые республики»: Какие суда перешли под российский флаг
Европейцы могут арестовать суда из списка «теневого флота» или изъять товар, но трижды подумают, прежде чем трогать корабли под российским флагом, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.
Рост количества грузовых судов, перешедших под российский флаг, может быть связан с так называемым «теневым флотом», предположил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Новый министр транспорта России Дмитрий Ядров ранее заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что более 130 судов перешли под российский флаг. По его словам, этот позволило России выйти на 14-е место в мире по дедвейту (грузоподъемности), который составил 38 млн тонн и превысил показатели СССР. Пикин объяснил, какие корабли перешли под российские флаги.
«Я думаю, что эти корабли были в так называемом списке "теневого флота", как любят называть его те, кто вводит санкции. Сейчас, когда такой список существует и введены санкции, их могут на каждом шагу остановить, изъять товар либо арестовать, много чего, что делают активно европейцы, например. Когда они будут под российским флагом, это уже будет по сути нападение на суверенитет России с другими последствиями, в отличие от флага непонятно какой страны. Многие трижды подумают, прежде чем предпринимать такие действия, потому что тогда будут более серьезные последствия для этих стран», - указал эксперт.
При этом Пикин пояснил, что Россия не предлагает владельцам судов более выгодные условия, чем «банановые республики».
«Нет, это просто возможная военная защита этого судна в случае каких-то угроз, а также дипломатическая защита, в отличие от флага какой-нибудь "банановой республики". Принадлежность к тому или иному флагу не определяет стоимость перевозки, она определяет только формат защиты, формат дипломатической защиты и, возможно, налоговые вещи. В "банановых республиках" могут быть налоговые льготы, но не более того», - заключил собеседник НСН.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее сообщила, что силы ЕС 13 ноября высадились на борт танкера Midag, шедшего под флагом Зимбабве в Средиземном море, из-за подозрения в принадлежности к российскому «теневому флоту», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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