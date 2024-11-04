«Татнефть» требует взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей

«Татнефть» обратилась с иском в суд к АО «Туполев», сообщают «Ведомости».

Компания требует взыскать 5,6 млрд руб. Суть претензий не раскрывается.

Кроме того, «Татнефть-транс» подала два иска к РЖД на 1,18 млн руб. каждый, иск к АО «Электрощит» с требованием взыскать 1,27 млн руб. Суть данных претензий также не раскрывается.

Ранее «Туполев» запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

