«Татнефть» требует взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей
4 ноября 202402:32
«Татнефть» обратилась с иском в суд к АО «Туполев», сообщают «Ведомости».
Компания требует взыскать 5,6 млрд руб. Суть претензий не раскрывается.
Кроме того, «Татнефть-транс» подала два иска к РЖД на 1,18 млн руб. каждый, иск к АО «Электрощит» с требованием взыскать 1,27 млн руб. Суть данных претензий также не раскрывается.
Ранее «Туполев» запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru