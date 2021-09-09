Сведения о юрлицах и ИП появились в поиске «Яндекса»

Регистрационные данные компаний и частных предпринимателей появились в поиске «Яндекса», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Теперь желающие могут узнать, действует ли организация, какой у нее юридический адрес или ОГРН. Данные поступают из Федеральной налоговой службы, так что они достоверны и актуальны», — подчеркнули в «Яндексе».

Как отметили в пресс-службе, ежедневно поисковик фиксирует больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях. Теперь прямо в поиске по таким запросам «Яндекс» будет показывать регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее.

Компания регулярно получает от ФНС регистрационные данные организаций и ИП, по мере обновления информации в базах налоговой службы она обновляется в поиске «Яндекса». Пока сведения о компаниях доступны только в десктопной версии поиска.

