Сведения о юрлицах и ИП появились в поиске «Яндекса»
Регистрационные данные компаний и частных предпринимателей появились в поиске «Яндекса», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Теперь желающие могут узнать, действует ли организация, какой у нее юридический адрес или ОГРН. Данные поступают из Федеральной налоговой службы, так что они достоверны и актуальны», — подчеркнули в «Яндексе».
Как отметили в пресс-службе, ежедневно поисковик фиксирует больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях. Теперь прямо в поиске по таким запросам «Яндекс» будет показывать регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее.
Компания регулярно получает от ФНС регистрационные данные организаций и ИП, по мере обновления информации в базах налоговой службы она обновляется в поиске «Яндекса». Пока сведения о компаниях доступны только в десктопной версии поиска.
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