Суд в Швеции отклонил жалобу «Газпрома» о ценах на газ для Польши
Апелляционный суд в Стокгольме отклонил жалобу компании «Газпром» на арбитражное решение о цене поставляемого в Польшу газа. Об этом сообщает по Ямальскому контракту, сообщил нефтегазовый концерн PGNiG.
Польская компания отмечает, что суд признал жалобу «Газпрома» «неприемлемой с формальной точки зрения». Кроме того, российской компании не предоставили права подать апелляцию на решение суда, а также взыскали затраты на судебный процесс.
«Газпром» и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали так называемый Ямальский контракт, согласно которому Польша до 2022 года должна получать около 10 млрд кубометров газа в год. Позже стало известно о намерении польской стороны расторгнуть договор.
В конце марта администрация PGNiG заявила о праве на возврат полутора миллиардов долларов в соответствии с решением суда об изменении формулы цены.
В мае «Газпром» обжаловал решение в суде шведского округа Свеа. Кроме того, российская компания подписал с Польшей дополнительное соглашение, в котором указано постановление суда о пересмотре цен. «Газпром» перечислил средства польской компании, но продолжает обжалование судебного решения.
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