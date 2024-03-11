Суд по иску ФНС арестовал имущество IKEA на 12,9 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы в отношении одной из структур ретейлера IKEA — ООО «Торг» и постановил изъять в доход государства 12,9 млрд рублей, которые предназначались для ирландской компании Fami Limited. Соответствующие данные размещены в картотеке арбитражных дел.

Как указано в определении суда, имущество ООО «Торг» арестовано, меры коснулись в том числе 12,9 млрд рублей помимо средств для выплаты зарплаты работникам и других выплат, связанных с трудовыми отношениями. Также исключением стали деньги, предназначенные для уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов «и иных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством, административных штрафов».

Как пишет «Коммерсантъ», по словам представителя ООО «Торг», компания намерена урегулировать спор с ФНС миром. IKEA уже направила соответствующее предложение руководителю ФНС Даниилу Егорову.

Ранее Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подала иск к ООО «ИKEA Торг» на 12,9 млрд рублей, напоминает RT. Ведомство требовало признать недействительной сделку по перечислению денежных средств в адрес Fami Limited, а также применить последствия недействительности соглашения.

