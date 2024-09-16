Страховая компания возместила Ozon ущерб от пожара на Новой Риге

Компания СПАО «Ингосстрах» возместила Ozon ущерб, полученный в результате пожара в фулфилмент-центре в Истринском районе Московской области.

Стороны провели масштабное расследование, по результатам которого ЧП признали страховым случаем. Так, Ozon получил компенсацию в размере 6,443 млрд рублей. Риск был перестрахован на российском рынке.

Также Ozon к июню 2023 года выплатил компенсацию из собственных средств продавцам за стоимость товаров, которые были утеряны или уничтожены в пожаре.

В пресс-службе Ингосстраха уточнили, что была проведена колоссальная работа по сортировке имущества и оценке ущерба.

Ozon, в свою очередь, отметил, что достигнутые договоренности стали результатом кропотливой совместной работы.

Пожар в центре Ozon произошел 3 августа 2022 года, его площадь составила 55 тысяч квадратных метров. В результате происшествия был причинён ущерб второму и третьему блокам складского комплекса.

