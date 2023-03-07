Столичным бизнесменам предложили мобильные пункты продажи прохладительных напитков

Новые тележки с прохладительными напитками появятся в музее-заповеднике «Царицыно». Город выставил на торги права на размещение десяти таких тележек, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Предлагаемые объекты будут располагаться на пешеходных маршрутах парка с мая по сентябрь. Ассортимент продукции может включать воду, квас, соки и другие безалкогольные напитки в промышленной упаковке. Предложения объединены в лоты по два-три нестационарных торговых объекта.

Прием заявок для участия в электронных аукционах уже ведется и завершится 24 марта. Сами торги пройдут 29 марта. Договоры с победителями заключат на пять лет.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
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