Столичный производитель швейных манекенов нарастил выпуск продукции на 30%

За шесть месяцев 2023 года московское предприятие по производству швейных манекенов увеличило выпуск продукции на 30%. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие Royal Dress forms входит в состав отраслевого кластера «Кунцево». Там работают производители текстильной продукции и других товаров легкой промышленности, отметил Овчинский.

По его словам, благодаря кооперации производители наращивают выпуск продукции и расширяют ассортимент.

«Предприятие за первое полугодие выпустило более трех тысяч изделий, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го», – уточнил руководитель департамента.

Глава отдела продаж компании Royal Dress forms Виталий Чигвинцев рассказал, что манекены изготавливаются по собственной запатентованной технологии. Манекены используют лучшие российские модельеры и дома мод, подчеркнул он.

Резидентами технопарка «Кунцево» стали 58 компаний. Они арендуют офисы, складские и производственные помещения.

