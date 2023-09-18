Столичный производитель швейных манекенов нарастил выпуск продукции на 30%
За шесть месяцев 2023 года московское предприятие по производству швейных манекенов увеличило выпуск продукции на 30%. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Предприятие Royal Dress forms входит в состав отраслевого кластера «Кунцево». Там работают производители текстильной продукции и других товаров легкой промышленности, отметил Овчинский.
По его словам, благодаря кооперации производители наращивают выпуск продукции и расширяют ассортимент.
«Предприятие за первое полугодие выпустило более трех тысяч изделий, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го», – уточнил руководитель департамента.
Глава отдела продаж компании Royal Dress forms Виталий Чигвинцев рассказал, что манекены изготавливаются по собственной запатентованной технологии. Манекены используют лучшие российские модельеры и дома мод, подчеркнул он.
Резидентами технопарка «Кунцево» стали 58 компаний. Они арендуют офисы, складские и производственные помещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru