Столичный производитель кабелей для самолетов и спутников нарастил производство на 63%
Московский завод «Спецкабель» по итогам 2023 года изготовил свыше 15 тысяч соединителей, переходов и кабельных сборок, используемых при производстве самолетов, космических аппаратов и беспилотников. Это на 63% больше показателей 2022 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Предприятие в 2021 году получило статус промышленного комплекса, что позволяет ему ежегодно экономить около четырех миллионов рублей и направлять их на собственное развитие.
«Москва стимулирует развитие промышленности, создавая в городе комфортный бизнес-климат и предоставляя предприятиям широкий пул системных мер поддержки. Благодаря этим инструментам компании модернизируют площадки, выводят на рынок высокотехнологичную продукцию и наращивают объемы выпуска», - отметил Овчинский.
При изготовлении коаксиальных кабельных сборок завод применяет современные технологии – специальные станки, новейшие защитные и маркировочные материал. К изделиям предъявляются повышенные требования по надежности, поскольку они используются в критически важных отраслях – авиационной, медицинской, космической, атомной и других.
По словам вице-президента «Спецкабеля» Сергея Лобанова, они производят не только кабели спецназначения, но и высококачественные соединители и переходы по индивидуальным заказам, чему способствует наличие собственного конструкторского бюро.
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