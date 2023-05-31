Столичные власти выставили на торги коммерческое помещение на «Дмитровской»
На севере Москвы выставлено на торги коммерческое помещение площадью 1,1 тысячи квадратных метров, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Объект находится по адресу: Башиловская улица, дом 21. У помещения четыре отдельных входа, к нему подведены холодная и горячая вода, канализация, электричество и отопление. Дом находится в 15 минутах ходьбы от станции метро «Дмитровская».
Аукцион пройдет 16 июня, победитель сможет использовать объект по своему усмотрению, отметил Щербаков.
Заявки на участие в онлайн-торгах, которые пройдут на площадке «Росэлторга», можно прислать до 7 июня. Участнику также понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru