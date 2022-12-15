Столичные предприниматели смогут разместить в центре города 20 тележек с мороженым в ЦАО
В Москве состоятся открытые аукционы для столичных предпринимателей на право размещения двух десятков тележек с мороженым, выполненных в едином стиле. Все лоты площадью 2,5 квадратного метра каждый будут установлены в центре Москвы. Прием заявок на участие в торгах продлится до 13 января, а сами аукционы состоятся в электронном виде 18 января.
По словам руководителя Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Ивана Щербакова, для продажи мороженого, прохладительных напитков и снеков с мая по октябрь могут использоваться 18 тележек, на двух других нестационарных объектах будет осуществляться круглогодичная торговля, в этом случае зимой возможно изменение ассортимента на выпечку и горячие напитки. Отмечается, что предприниматели смогут приостановить деятельность объектов круглогодичного использования зимой, при этом плата за это время взиматься не будет. Руководитель Департамента добавил, что договоры с победителями торгов будут подписаны на срок пять лет.
Стартовая цена за право ведения торговой деятельности в нестационарных объектах колеблется от 4100 до 10600 рублей в месяц. Итоговую стоимость определят по результатам торгов на электронной площадке «Росэлторг». Принять в них участие смогут юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Наибольшее число лотов находится в Тверском районе (семь площадок). Также выставлены на торги объекты на Комсомольской площади в Красносельском районе. По два объекта разместятся в районах Мещанский, Арбат, Пресненский и Замоскворечье, по одной тележке будет установлено в районах Басманный и Якиманка. Размещение тележек планируется в местах прогулок и ежедневных маршрутов жителей, рядом с парками и скверами.
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